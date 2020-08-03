Авиация и флот США провели совместные учения в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. ВМС и ВВС США 2 августа провели совместные учения в международных водах и воздушном пространстве Черного моря. Об этом сообщает командование 6-го флота ВМС США, передает УНН.
"Учитывая, что более 90% мировой экономики и цифровых коммуникаций распространяются через океаны мира, защита морской сферы никогда не была более важной. Интеграция с ВВС США в Европе во время этой учебной миссии позволила нам провести реалистичную и актуальную подготовку для укрепления решимости США в море в Черноморском регионе", – сказал командующий 6-м флотом США Джин Блэк.
Отмечается, что в учениях были задействованы ракетный эсминец USS Porter, самолет-разведчик Poseidon P-8A, истребители F-16, беспилотник MQ-9 Reaper и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker. Учения подразделений американской армии включали тактическое маневрирование и связь.
Напомним, 6-й флот США со штаб-квартирой в Неаполе проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто в сотрудничестве с союзническими и межведомственными партнерами в целях продвижения национальных интересов США, а также безопасности в Европе и Африке.
Как сообщал УНН, командование подвело итоги учений "Sea Breeze - 2020", следующие учения будут планировать этой осенью.