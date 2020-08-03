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Авіація і флот США провели спільні навчання у Чорному морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. ВМС і ВПС США 2 серпня провели спільні навчання у міжнародних водах і повітряному просторі Чорного моря. Про це повідомляє командування 6-го флоту ВМС США, передає УНН.

"З огляду на те, що більше 90% світової економіки і цифрових комунікацій поширюються через океани світу, захист морської сфери ніколи не був більш важливим. Інтеграція з ВПС США в Європі під час цієї навчальної місії дозволила нам провести реалістичну і актуальну підготовку для зміцнення рішучості США на морі вёу Чорноморському регіоні", - сказав командувач 6-м флотом США Джин Блек.

Зазначається, що у навчаннях були задіяні ракетний есмінець USS Porter, літак-розвідник Poseidon P-8A, винищувачі F-16, безпілотник MQ-9 Reaper і літак-заправник KC-135 Stratotanker. Навчання підрозділів американської армії включали тактичне маневрування та зв'язок.

Нагадаємо, 6-й флот США зі штаб-квартирою у Неаполі проводить повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто у співпраці з союзницькими і міжвідомчими партнерами з метою просування національних інтересів США, а також безпеки в Європі і Африці.

Як повідомлялося в УНН, командування підвело підсумки навчань "Sea Breeze - 2020", наступні навчання будуть планувати цієї осені.

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