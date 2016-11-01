Авианосная ударная группа РФ прибыла в Средиземное море

"На прошлой неделе наша корабельная авианосная ударная группа во главе с ракетным крейсером" Петр Великий "осуществила переход по восточной Атлантике в Средиземное море. С 27 по 29 октября судами обеспечения проведено пополнение корабельной группы всеми видами запасов до установленных норм", - сказал С.Шойгу .

Глава Минобороны РФ отметил, что поход российских кораблей "вызвал ажиотаж у западных партнеров".

"Но особенно удивила нас позиция отдельных стран, которые под давлением США и НАТО публично заявили про отказ в заходе наших боевых кораблей в свои порты. Это никак не отразилось на графике их движения по заданному маршруту, поскольку они обеспечены всеми необходимыми ресурсами", - сказал он .

По словам С.Шойгу, всем необходимым также обеспечены российские группировки в Хмеймими и Тартусе, куда в среднем доставляется 2 тыс. тонн различных грузов в сутки.