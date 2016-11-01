Авианосная ударная группа РФ прибыла в Средиземное море
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Российская корабельная авианосная ударная группа во главе с ракетным крейсером "Петр Великий" прибыла в Средиземное море. Об этом сообщил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"На прошлой неделе наша корабельная авианосная ударная группа во главе с ракетным крейсером" Петр Великий "осуществила переход по восточной Атлантике в Средиземное море. С 27 по 29 октября судами обеспечения проведено пополнение корабельной группы всеми видами запасов до установленных норм", - сказал С.Шойгу .
Глава Минобороны РФ отметил, что поход российских кораблей "вызвал ажиотаж у западных партнеров".
"Но особенно удивила нас позиция отдельных стран, которые под давлением США и НАТО публично заявили про отказ в заходе наших боевых кораблей в свои порты. Это никак не отразилось на графике их движения по заданному маршруту, поскольку они обеспечены всеми необходимыми ресурсами", - сказал он .
По словам С.Шойгу, всем необходимым также обеспечены российские группировки в Хмеймими и Тартусе, куда в среднем доставляется 2 тыс. тонн различных грузов в сутки.