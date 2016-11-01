Авіаносна ударна група РФ прибула в Середземне море
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Російська корабельна авіаносна ударна група на чолі з ракетним крейсером "Петро Великий" прибула в Середземне море. Про це повідомив міністр оборони РФ, генерал армії Сергій Шойгу, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"минулого тижня наша корабельна авіаносна ударна група на чолі з ракетним крейсером "Петро Великий" здійснила перехід по східній Атлантиці в Середземне море. З 27 по 29 жовтня судами забезпечення проведено поповнення корабельної групи усіма видами запасів до встановлених норм", - сказав С.Шойгу.
Голова міноборони РФ відзначив, що похід російських кораблів "викликав ажіотаж у західних партнерів".
"Але особливо здивувала нас позиція окремих країн, які під тиском США і НАТО публічно заявили про відмову в заході наших бойових кораблів в свої порти. Це ніяк не відобразилося на графіку їх руху заданим маршрутом, оскільки вони забезпечені всіма необхідними ресурсами", - сказав він.
За словами С.Шойгу, всім необхідним також забезпечені російські угруповання в Хмеймімі і Тартусі, куди в середньому доставляється 2 тис. тонн різних вантажів на добу.