Авианосец "Адмирал Кузнецов" вернулся из Сирии в РФ

Как сообщили в Минобороны РФ, "Адмирал Кузнецов" возглавляет корабельную авианосную группу Северного флота, что выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирии. В Кольский залив корабли проходят по очереди, в соответствии с установленным режимом судоходства.

"По прибытии на рейд Североморска тяжелый атомный ракетный крейсер" Петр Великий "и" Адмирал Кузнецов "устроили праздничный салют - 15 артиллерийских выстрелов. Соответствующий салют выполнил эскадренный миноносец Северного флота" Адмирал Ушаков ", пришвартованный у причала главной военно-морской базы Северного флота" , - говорится в сообщении.

В военном ведомстве РФ отметили, что такой масштабный поход с боевым применением морской авиации состоялся впервые в истории российского Военно-морского флота. Корабли вышли в поход 15 октября. Они действовали в районах северо-восточной Атлантики и Средиземном море, пройдя около 18 000 морских миль.

Ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал кораблем позора российский авианосец "Адмирал Кузнецов" .