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Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" повернувся з Сирії до РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" повернувся із Сирії і став у Кольській затоці на рейді Североморська. Дев'ятого лютого екіпаж корабля візьме участь в урочистій церемонії зустрічі з представниками головного командування ВМФ і Північного флоту. Про це пишуть РІА "Новости" із посиланням на міноборони РФ, передає УНН.

Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" повернувся з Сирії до РФ

Як повідомили у Міноборони РФ,  "Адмірал Кузнєцов" очолює корабельну авіаносну групу Північного флоту, що виконувала завдання по боротьбі з тероризмом в Сирії. У Кольську затоку кораблі проходять по черзі, відповідно до встановленого режиму судноплавства.

"Після прибуття на рейд Североморська важкий атомний ракетний крейсер "Петро Великий" і "Адмірал Кузнєцов" влаштували святковий салют - 15 артилерійських пострілів. Відповідний салют виконав ескадрений міноносець Північного флоту "Адмірал Ушаков", пришвартований біля причалу головної військово-морської бази Північного флоту", - йдеться у повідомленні.

У військовому відомстві РФ зазначили, що такий масштабний похід з бойовим застосуванням морської авіації відбувся вперше в історії російського Військово-морського флоту. Кораблі вийшли в похід 15 жовтня. Вони діяли в районах північно-східної Атлантики і Середземному морі, пройшовши близько 18 тисяч морських миль.

Раніше міністр оборони Великобританії Майкл Феллон назвав кораблем ганьби російський авіаносець “Адмірал Кузнєцов”.

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