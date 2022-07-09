Авиакомпания KLM из-за нехватки персонала отменяет сотни авиарейсов в сезон отпусков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Нидерландская авиакомпания KLM до конца августа отменит от 10 до 20 ежедневных рейсов на европейских направлениях из-за нехватки персонала и загруженности аэропорта "Схипхол". Об этом сообщает NOS, передает УНН.
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”С сегодняшнего дня до 28 августа KLM отменяет от 10 до 20 ежедневных рейсов из-за загруженности "Схипхола”, - говорится в сообщении.
Детали
Такие меры направлены на восстановление операционной стабильности, то есть снижение нагрузки на персонал аэропорта и авиакомпании. KLM заявила, что своевременно перебронирует приобретенные билеты на другие рейсы.
Напомним
Бельгийская дочерняя компания Lufthansa, Brussels Airlines, отменяет около 700 рейсов в период летних каникул, что составляет около 6% от запланированных, чтобы уменьшить рабочую нагрузку и избежать забастовок.