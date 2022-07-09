Авіакомпанія KLM через брак персоналу скасовує сотні авіарейсів у сезон відпусток
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Нідерландська авіакомпанія KLM до кінця серпня скасує від 10 до 20 щоденних рейсів на європейських напрямках через брак персоналу та завантаженість аеропорту "Схіпхол". Про це інформує NOS, передає УНН.
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”Відсьогодні до 28 серпня KLM скасовує від 10 до 20 щоденних рейсів через завантаженість "Схіпхолу”, - йдеться в повідомленні.
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Такі заходи спрямовані на відновлення операційної стабільності, тобто зниження навантаження на персонал аеропорту та авіакомпанії. KLM заявила, що своєчасно перебронює придбані квитки на інші рейси.
Нагадаємо
Бельгійська дочірня компанія Lufthansa, Brussels Airlines, скасовує близько 700 рейсів у період літніх канікул, що становить близько 6% від запланованих, щоб зменшити робоче навантаження та уникнути страйків.