Авиакатастрофа в Броварах: Шмыгаль поручил создать спецгруппу для расследования

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"Трагедия в Броварах. В результате падения вертолета по меньшей мере 18 погибших. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь министерства Юрий Лубкович. Большая потеря для правительственной команды и всего государства. Мои искренние соболезнования семьям всех погибших, - написал Шмыгаль в Telegram. - Поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии".

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Полиция сообщала, что в Броварах возле детского сада упал вертолет.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".

Председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что в Броварах из-за падения вертолета погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.