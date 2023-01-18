Авиакатастрофа в Броварах: Шмыгаль поручил создать спецгруппу для расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств падения вертолета в Броварах, где погибло руководство МВД, пишет УНН.
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"Трагедия в Броварах. В результате падения вертолета по меньшей мере 18 погибших. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь министерства Юрий Лубкович. Большая потеря для правительственной команды и всего государства. Мои искренние соболезнования семьям всех погибших, - написал Шмыгаль в Telegram. - Поручил немедленно создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии".
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Полиция сообщала, что в Броварах возле детского сада упал вертолет.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".
Председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.
Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что в Броварах из-за падения вертолета погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.