Авиакатастрофа МАУ: главы МИД Украины и Канады обсудили вопросы привлечения Ирана к ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Министры иностранных дел Украины и Канады провели переговоры относительно состояния расследования катастрофы самолета МАУ в Иране. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Канады Марк Гарно, пишет УНН.
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“Я пообщался со своим коллегой из Украины относительно дальнейших усилий наших двух стран привлечь Иран к ответственности и добиться справедливости в отношении жертв полета”, — сказал Гарно.
Он также отметил, что Канада обеспокоена эскалацией конфликта России вокруг границ Украины, ситуацией с незаконно анекованим Крымом и планами РФ ограничить доступ к частям Черного моря и Керченского пролива.
Aujourd’hui, je me suis entretenu avec mon homologue de l ’ #Ukraine @DmytroKuleba au sujet des efforts continus de nos deux pays pour tenir l’Iran responsable et obtenir justice pour les victimes du vol # PS752 . pic.twitter.com/feLctb7xok— Marc Garneau (@MarcGarneau) April 22, 2021
Ранее
Украина передала Ирану замечания и предложения к проекту финального технического отчета о катастрофе украинского самолета 8 января 2020 в небе над Тегераном.
По словам заместителя главы МИД Евгения Енина, учитывая требования Приложения 13 к Чикагской конвенции эти замечания пока являются конфиденциальными.
9 февраля телеканал CBC сообщил , что канадские органы безопасности изучают аудиозапись, где, вероятно, глава иранского МИД обсуждает с кем возможность того, что уничтожение украинского самолета под Тегераном в январе 2020 года были преднамеренным актом. По данным его источников, на записи Зариф говорит, что высшее руководство исламской республики и генералитет по ряду причин никогда не раскроют правду об этой трагедии, так как это может угрожать безопасности страны.
Также стало известно, что Украина будет координировать исследования “секретного записи” о катастрофе украинского самолета. Однако иранская сторона поставила под сомнение подлинность аудиозаписи.
Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной аварии украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года “ошибку оператора системы ПВО”.
Обвинение по делу о катастрофе украинского самолета в окрестностях Тегерана предъявлены 10 иранским должностным лицам.
Справка
Рейс PS752 Тегеран — Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”.