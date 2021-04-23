Авіакатастрофа МАУ: глави МЗС України та Канади обговорили питання притягнення Ірану до відповідальності

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністри закордонних справ України та Канади провели переговори щодо стану розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Канади Марк Гарно, пише УНН.

Цитата

“Я поспілкувався зі своїм колегою з України щодо подальших зусиль наших двох країн притягнути Іран до відповідальності та домогтися справедливості щодо жертв польоту”, — сказав Гарно.

Він також зазначив, що Канада стурбована ескалацією конфлікту Росії навколо кордонів України, ситуацією з незаконно анекованим Кримом та планами РФ обмежити доступ до частин Чорного моря та Керченської протоки.

Aujourd’hui, je me suis entretenu avec mon homologue de l’#Ukraine @DmytroKuleba au sujet des efforts continus de nos deux pays pour tenir l’Iran responsable et obtenir justice pour les victimes du vol #PS752. pic.twitter.com/feLctb7xok

— Marc Garneau (@MarcGarneau) April 22, 2021

Раніше

Україна передала Ірану зауваження і пропозиції до проекту фінального технічного звіту про катастрофу українського літака 8 січня 2020 року в небі над Тегераном.

За словами заступника глави МЗС Євгена Єніна, враховуючи вимоги Додатку 13 до Чиказької конвенції ці зауваження поки є конфіденційними.

9 лютого телеканал CBC повідомив, що канадські органи безпеки вивчають аудіозапис, де, імовірно, глава іранського МЗС обговорює з кимось можливість того, що знищення українського літака під Тегераном в січні 2020 року було навмисним актом. За даними його джерел, на записи Заріф каже, що вище керівництво ісламської республіки і генералітет по ряду причин ніколи не розкриють правду про цю трагедію, так як це може загрожувати безпеці країни.

Також стало відомо, що Україна буде координувати дослідження “секретного запису” про катастрофу українського літака. Однак іранська сторона поставила під сумнів автентичність аудіозапису.

Організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті назвала причиною аварії українського літака в околицях Тегерана в січні 2020 року “помилку оператора системи ППО”.

Звинувачення у справі про катастрофу українського літака в околицях Тегерана пред’явлені 10 іранським посадовим особам.

Довідка

Рейс PS752 Тегеран — Київ (літак Boeing 737-800) Міжнародних авіаліній України зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану. Іранські війська 11 січня 2020 року заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”.

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