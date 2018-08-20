Авдеевку подключили к газоснабжению
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Авдеевку подключили к газоснабжению, продолжаются работы по пуску газа для абонентов в многоэтажках. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой ОГА Александр Куц, передает УНН.
“Авдеевка получила газ. Сейчас продолжаются работы по проверке систем газоснабжения и подключение абонентов в многоэтажках. На этих работах задействованы 170 работников Донецкоблгаза и 25 единиц техники”, — сообщил А.Куц.
По его словам, завтра обещают начать работы в одном-двух поселках Ясиноватского района.
Фактически, сообщил А.Куц, работы по подключению начались в субботу. За это время газ получил 21 абонент в частном секторе Авдеевки и 30 - в поселке Нетайлово.
Как рассказал председатель ОГА, затрудняют работы люди, которые не хотят допускать газовиков в свои дома.
Город Авдеевка и семь поселков Ясиноватского района без газа с 7 июня 2017 года, когда в результате боевых действий было повреждено газопровод “Макеевка-Авдеевка”. Теперь эти населенные пункты будут получать газ с нового газопровода “Очеретино-Авдеевка”.
Как сообщал УНН, 9 июня в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня.