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Авдеевку подключили к газоснабжению

Киев • УНН

 • 7584 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Авдеевку подключили к газоснабжению, продолжаются работы по пуску газа для абонентов в многоэтажках. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой ОГА Александр Куц, передает УНН.

Авдеевку подключили к газоснабжению

“Авдеевка получила газ. Сейчас продолжаются работы по проверке систем газоснабжения и подключение абонентов в многоэтажках. На этих работах задействованы 170 работников Донецкоблгаза и 25 единиц техники”, — сообщил А.Куц.

По его словам, завтра обещают начать работы в одном-двух поселках Ясиноватского района.

Фактически, сообщил А.Куц, работы по подключению начались в субботу. За это время газ получил 21 абонент в частном секторе Авдеевки и 30 - в поселке Нетайлово.

Как рассказал председатель ОГА, затрудняют работы люди, которые не хотят допускать газовиков в свои дома.

Город Авдеевка и семь поселков Ясиноватского района без газа с 7 июня 2017 года, когда в результате боевых действий было повреждено газопровод “Макеевка-Авдеевка”. Теперь эти населенные пункты будут получать газ с нового газопровода “Очеретино-Авдеевка”.

Как сообщал УНН, 9 июня в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня.

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