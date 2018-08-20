Авдіївку підключили до газопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Авдіївку підключили до газопостачання, тривають роботи з пуску газу для абонентів у багатоповерхівках. Про це повідомив у Facebook голова Донецької ОДА Олександр Куць, передає УНН.
“Авдіївка отримала газ. Наразі тривають роботи з перевірки систем газопостачання та підключення абонентів у багатоповерхівках. На цих роботах задіяно 170 працівників Донецькоблгазу та 25 одиниць техніки”, — повідомив О.Куць.
За його словами, завтра обіцяють розпочати роботи в одному-двох селищах Ясинуватського району.
Фактично, повідомив О.Куць, роботи з підключення розпочалися у суботу. За цей час газ отримав 21 абонент у приватному секторі Авдіївки та 30 — у селищі Нетайлове.
Як розповів голова ОДА, ускладнюють роботи люди, які не хочуть допускати газовиків до своїх помешкань.
Місто Авдіївка та сім селищ Ясинуватського району без газу з 7 червня 2017 року, коли внаслідок бойових дій було пошкоджено газогін “Макіївка-Авдіївка”. Тепер ці населені пункти отримуватимуть газ із новозбудованого газогону “Очеретине-Авдіївка”.
Як повідомляв УНН, 9 червня у зв’язку із зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції в Авдіївці оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня.