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Авдеевку обстреляли из реактивной артиллерии, есть раненые – ОГА

Киев • УНН

 • 158141 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Авдеевку на Донетчине обстреляли из реактивной артиллерии. Есть раненые среди гражданских, повреждены жилые дома и инфраструктура. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Донецкую ОГА.

Авдеевку обстреляли из реактивной артиллерии, есть раненые – ОГА

Цитата

"Марьинка — попытка наступления, атака отбита. Сейчас все контролируемо. Авдеевка - обстрелы реактивной артиллерией. Есть раненые среди гражданских, повреждены жилые дома и инфраструктура. Красногоровка, Угледар, Светлодарск — обстрелы", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что ситуация в Мариуполе не изменилась.

"Блокада. Зеленый коридор, обещанный для Красного Креста, не сработал", - информирует ОГА.

Дополнение 

Генштаб Вооруженных сил Украины доложил, что за прошлые сутки в Донецкой и Луганской областях было отбито 7 атак противника и уничтожено 45 единиц военной техники оккупантов.

Напомним 

Военные Вооруженных сил Украины под Авдеевкой ликвидировали итальянца по прозвищу "Бозамбо", который с 2015 года воевал на стороне оккупантов.

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