Авдіївку обстріляли з реактивної артилерії, є поранені – ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Авдіївку на Донеччині обстріляли з реактивної артилерії. Є поранені серед цивільних, пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Про це УНН повідомляє з посиланням на Донецьку ОДА.
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"Мар'їнка — спроба наступу, атаку відбито. Зараз усе контрольовано. Авдіївка — обстріли реактивною артилерією. Є поранені серед цивільних, пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Красногорівка, Вугледар, Світлодарськ — обстріли", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що ситуація у Маріуполі не змінилася.
"Блокада. Зелений коридор, обіцяний для Червоного Хреста, не спрацював", - інформує ОДА.
Доповнення
Генштаб Збройних сил України доповів, що за минулу добу в Донецькій та Луганській областях було відбито 7 ворожих атак та знищено 45 одиниць військової техніки окупантів.
Нагадаємо
Військові Збройних сил України під Авдіївкою ліквідували італійця на прізвисько "Бозамбо", який з 2015 року воював на боці окупантів.