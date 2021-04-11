Аварии на ядерном объекте в Иране власти назвали террористическим актом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Вице-президент Ирана Али Акбар Салехи заявил, что авария на ядерном объекте в городе Натанзе в Иране является террористическим актом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство FARS.
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“Исламская Республика Иран, осуждая этот отвратительный шаг, подчеркивает необходимость международного сообщества и Международного агентства по атомной энергии бороться с этим ядерным терроризмом и оставляет за собой право принимать меры против виновных, командиров и руководителей”, — сказал Али Акбар Салехи, глава Организации атомной энергии.
Он добавил, что кроме того, чтобы сорвать цели командующих этим террористическим движением, Исламская Республика Иран продолжит серьезно развивать ядерные технологии.
Что было раньше
В распределительной электрической сети на ядерном объекте в Натанзе (центральная иранская провинция Исфахан) произошла авария, через день после того, как Тегеран запустил на этом объекте новые современные центрифуги для обогащения урана.