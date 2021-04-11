Аварію на ядерному об'єкті в Ірані влада назвала терористичним актом

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“Ісламська Республіка Іран, засуджуючи цей огидний крок, наголошує на необхідності міжнародного співтовариства та Міжнародного агентства з атомної енергії боротися з цим ядерним тероризмом і залишає за собою право вживати заходів проти винних, командирів та керівників”, — сказав Алі Акбар Салехі, Глава Організації атомної енергії.

Він додав, що крім того, щоб зірвати цілі командуючих цим терористичним рухом, Ісламська Республіка Іран продовжить серйозно розвивати ядерні технології.

Що було раніше

У розподільній електричній мережі на ядерному об’єкті в Натанзі (центральна іранська провінція Ісфахан) сталася аварія, через день після того, як Тегеран запустив на цьому об’єкті нові сучасні центрифуги для збагачення урану.