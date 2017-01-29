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Аварийные службы Киева готовы к авариям на теплосетях - В.Кличко

Аварийные службы Киева готовы к авариям на теплосетях - В.Кличко

Киев • УНН

 • 9566 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Все аварийные службы Киева готовы в экстренном режиме реагировать на аварии на столичных теплосетях. Об этом журналистам после церемонии Героев Крут заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Все службы готовы (к авариям на теплосетях столицы - ред.). Если, не дай Бог, будут какие-то исключения для нормальной работы теплосетей, мы будем в экстренном варианте эти проблемы фиксировать (устранять - ред.)", - сказал В.Кличко .

Он также надеется, что чрезвычайных происшествий со столичными теплосетями до конца зимы не будет.

"Прошлым летом было проложено только 30 ... .не большое количество теплосетей. Тем не менее, мы сейчас, где есть разрывы теплосетей оперативно реагируем", - уточнил В.Кличко.

Как сообщал УНН, контракт с ПАО "Киевэнерго", действие которого завершается в ноябре 2017 года, не будет продлено .

Украинские Национальные Новости

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Киев

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