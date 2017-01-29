Аварийные службы Киева готовы к авариям на теплосетях - В.Кличко

"Все службы готовы (к авариям на теплосетях столицы - ред.). Если, не дай Бог, будут какие-то исключения для нормальной работы теплосетей, мы будем в экстренном варианте эти проблемы фиксировать (устранять - ред.)", - сказал В.Кличко .

Он также надеется, что чрезвычайных происшествий со столичными теплосетями до конца зимы не будет.

"Прошлым летом было проложено только 30 ... .не большое количество теплосетей. Тем не менее, мы сейчас, где есть разрывы теплосетей оперативно реагируем", - уточнил В.Кличко.

Как сообщал УНН, контракт с ПАО "Киевэнерго", действие которого завершается в ноябре 2017 года, не будет продлено .