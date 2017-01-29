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Аварійні служби Києва готові до аварій на тепломережах – В.Кличко

Аварійні служби Києва готові до аварій на тепломережах – В.Кличко

Київ • УНН

 • 9569 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Всі аварійні служби Києва готові в екстреному режимі реагувати на аварії на столичних тепломережах. Про це журналістам після церемонії вшанування Героїв Крут заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Всі служби готові (до аварій на тепломережах столиці – ред.). Якщо, не дай Бог, будуть якісь виключення з нормальної роботи тепломереж, ми будемо в екстреному варіанті ці проблеми фіксувати (усувати - ред.)",- сказав В.Кличко.

Він також сподівається, що надзвичайних випадків із столичними тепломережами до кінця зими не буде.

"Минулого літа було прокладено тільки 30….невелика кількість тепломереж. Тим не менше, ми зараз, де є розриви тепломереж оперативно реагуємо",- уточнив В.Кличко.

Як повідомляв УНН, контракт із ПАТ “Київенерго”, дія якого завершується у листопаді 2017, не буде продовжено.

Українські Національні Новини

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