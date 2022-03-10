Аварии и катастрофа мирового масштаба: Верещук сообщила к чему могут привести неполадки на Чернобыльской и Запорожской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала мировое сообщество сфокусироваться на ликвидации неисправностей на Чернобыльской и Запорожской АЭС, потому что их неисправности, которые вызваны боевыми действиями, грозят авариями и катастрофой мирового масштаба. Она подчеркнула - в Международном агентстве ООН по атомной энергии МАГАТЭ уже перестали получать обязательные данные мониторинговой системы безопасности с Запорожской АЭС, сообщает УНН.
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"Специальные линии электроснабжения на Чернобыльской АЭС, оккупированной вооруженными силами Российской Федерации, были повреждены, поэтому энергоблоки остались без питания", - сообщила Верещук.
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Украинская сторона требует, чтобы захватчики срочно допустили бригаду специалистов для ликвидации повреждений.
"Мы призываем мировое сообщество сфокусироваться на этой проблеме", - подчеркнула Вице-премьер-министр.