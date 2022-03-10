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Аварії та катастрофа світового масштабу: Верещук повідомила до чого можуть призвести несправності на Чорнобильській та Запорізькій АЕС

Аварії та катастрофа світового масштабу: Верещук повідомила до чого можуть призвести несправності на Чорнобильській та Запорізькій АЕС

Київ • УНН

 • 60733 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр Україні Ірина Верещук закликала світове товариство сфокусуватися на ліквідації несправностей на Чорнобильській та Запорізькій АЕС, бо їх несправності, які викликані бойовими діями, загрожують аваріями та катастрофою світового масштабу. Вона наголосила - в Міжнародній агенції ООН з атомної енергії МАГАТЕ вже перестали отримувати обов’язкові дані моніторингової системи безпеки із Запорізької АЕС, повідомляє УНН.

Цитата

"Спеціальні лінії електропостачання на Чорнобильській АЕС, окупованій збройними силами Російської Федерації, були пошкоджені, тому енергоблоки залишилися без живлення", - повідомила Верещук.

Деталі

Українська сторона вимагає, щоб загарбники терміново допустили бригаду спеціалістів для ліквідації пошкоджень.

"Ми закликаємо світове співтовариство сфокусуватися на цій проблемі", – підкреслила Віце-прем’єр-міністр.

Українські Національні Новини

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