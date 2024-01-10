Авария в Кривом Роге: часть города осталась без света, критическую инфраструктуру переводят на генераторы
Киев • УНН
В Кривом Роге произошла авария, которая привела к отключению электроэнергии. Аварийные бригады уже работают над восстановлением энергоснабжения. Тем временем критически важную инфраструктуру перевели на генераторы.
В Кривом Роге в результате аварии часть города осталась без света, а критическая инфраструктура срочно переходит на генераторы. Об этом заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.
Детали
По словам, Вилкула в городе случилась авария по энергетике. Сейчас без света Долгинцевский и часть других районов
Водоснабжение переходит на генераторы, будет временный провал давления. Часть котельных переходит на генераторы. Аварийные бригады работают
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что в Кривом Роге произошел взрыв. Однако председатель Совета обороны города Александр Вилкул заверил, что в городе "все нормально".
Напомним,
К вечеру 10 января военные из ПвК "Восток" уничтожили российскую ракету в небе над Синельковским районом Днепропетровской области. Кроме того, в течение дня оккупанты атаковали область еще и дронами-камикадзе и артиллерией.
Авария в Кривом Роге: часть города осталась без света, критическую инфраструктуру переводят на генераторы
В Кривом Роге произошла авария, которая привела к отключению электроэнергии. Аварийные бригады уже работают над восстановлением энергоснабжения. Тем временем критически важную инфраструктуру перевели на генераторы.
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