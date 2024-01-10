Авария в Кривом Роге: часть города осталась без света, критическую инфраструктуру переводят на генераторы

В Кривом Роге в результате аварии часть города осталась без света, а критическая инфраструктура срочно переходит на генераторы. Об этом заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

Детали

По словам, Вилкула в городе случилась авария по энергетике. Сейчас без света Долгинцевский и часть других районов

Водоснабжение переходит на генераторы, будет временный провал давления. Часть котельных переходит на генераторы. Аварийные бригады работают - резюмировал Вилкул.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в Кривом Роге произошел взрыв. Однако председатель Совета обороны города Александр Вилкул заверил, что в городе "все нормально".

Напомним,

К вечеру 10 января военные из ПвК "Восток" уничтожили российскую ракету в небе над Синельковским районом Днепропетровской области. Кроме того, в течение дня оккупанты атаковали область еще и дронами-камикадзе и артиллерией.