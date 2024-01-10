Аварія у Кривому Розі: частина міста лишилась без світла, критичну інфраструктуру переводять на генератори
Київ • УНН
У Кривому Розі сталася аварія, яка призвела до відключення електроенергії. Аварійні бригади вже працюють над відновленням енергопостачанням. Тим часом критично важливу інфраструктуру перевели на генератори.
У Кривому Розі внаслідок аварії частина міста лишилась без світла, а критична інфраструктура терміново переходить на генератори. Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.
Деталі
За словами, Вілкула у місті трапилась аварія з енергетики. Наразі без світла Довгинцівський та частина інших районів
Водопостачання переходить на генератори, буде тимчасовий провал тиску. Частина котелень переходить на генератори. Аварійні бригади працюють
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що у Кривому Розі стався вибух. Проте голова Ради оборони міста Олександр Вілкул запевнив, що у місті "все нормально".
Нагадаємо
Надвечір 10 січня військові з ПвК "Схід" знищили російську ракету в небі над Синельківський районом Дніпропетровської області. Крім того, впродовж дня окупанти атакували область ще й дронами-камікадзе та артилерією.