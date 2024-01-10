Вибух у Кривому Розі: представники міської влади запевняють, що "все нормально"
Київ • УНН
У Кривому Розі стався вибух. У Раді оборони міста запевняють, що ситуація стабільна, незважаючи на недостатню кількість деталей.
У Кривому Розі пролунав вибух. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у місті "все нормально", передає УНН.
По вибуху, що чули. Без подробиць, але все нормально
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