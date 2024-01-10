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Дніпропетровщина: росіяни били ракетами та дронами-камікадзе

Дніпропетровщина: росіяни били ракетами та дронами-камікадзе

Київ • УНН

 • 23553 перегляди

Російські війська атакували Дніпропетровську область ракетами та безпілотниками; протиповітряна оборона збила ракету, а двоє людей отримали поранення в результаті обстрілу.

Надвечір 10 січня військові з ПвК "Схід" знищили російську ракету в небі над Синельківський районом Дніпропетровської області. Крім того, впродовж дня окупанти атакували область ще й дронами-камікадзе та артилерією. Гучно було на Нікопольщині. Про ситуацію в регіоні розповів очільник тамтешньої ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Надвечір у Синельниківському районі працювала ППО. Військові з ПвК "Схід" знищили ракету.

– повідомив Лисак.

Деталі

За даними очільника ОВА також вибух пролунав у Кривому Розі. Там минулось без загиблих та поранених.

Крім того, тричі впродовж середи загарбники з рф били з важкої артилерії по Нікопольському району. Атакували нікопольців й декілька російських дронів-камікадзе.

Зокрема, за даними Лисака гучно було в райцентрі, Покровській сільській та Марганецькій громадах.

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Через ці атаки постраждали дві людини: 56-річний чоловік та 39-річна жінка. Медики наддадуть їм лікування амбулаторно. 

Пошкоджені адмінбудівля та авто.

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Вибух у Кривому Розі: представники міської влади запевняють, що "все нормально"10.01.24, 17:34 • 32085 переглядiв

Нагадаємо

Російські військові у вівторок ввечері атакували Нікополь ударним БПЛА. Є пошкодження, зокрема, лінії електропередач. Вночі окупанти також обстріляли з важкої артилерії селище Марганецької громади

Тетяна Салганік

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