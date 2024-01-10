Дніпропетровщина: росіяни били ракетами та дронами-камікадзе
Київ • УНН
Російські війська атакували Дніпропетровську область ракетами та безпілотниками; протиповітряна оборона збила ракету, а двоє людей отримали поранення в результаті обстрілу.
Надвечір 10 січня військові з ПвК "Схід" знищили російську ракету в небі над Синельківський районом Дніпропетровської області. Крім того, впродовж дня окупанти атакували область ще й дронами-камікадзе та артилерією. Гучно було на Нікопольщині. Про ситуацію в регіоні розповів очільник тамтешньої ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Надвечір у Синельниківському районі працювала ППО. Військові з ПвК "Схід" знищили ракету.
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За даними очільника ОВА також вибух пролунав у Кривому Розі. Там минулось без загиблих та поранених.
Крім того, тричі впродовж середи загарбники з рф били з важкої артилерії по Нікопольському району. Атакували нікопольців й декілька російських дронів-камікадзе.
Зокрема, за даними Лисака гучно було в райцентрі, Покровській сільській та Марганецькій громадах.
Через ці атаки постраждали дві людини: 56-річний чоловік та 39-річна жінка. Медики наддадуть їм лікування амбулаторно.
Пошкоджені адмінбудівля та авто.
Вибух у Кривому Розі: представники міської влади запевняють, що "все нормально"10.01.24, 17:34 • 32085 переглядiв
Нагадаємо
Російські військові у вівторок ввечері атакували Нікополь ударним БПЛА. Є пошкодження, зокрема, лінії електропередач. Вночі окупанти також обстріляли з важкої артилерії селище Марганецької громади