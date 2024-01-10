Днепропетровщина: россияне били ракетами и дронами-камикадзе
Российские войска атаковали Днепропетровскую область ракетами и беспилотниками; противовоздушная оборона сбила ракету, а два человека получили ранения в результате обстрела.
Законопроект о мобилизации и подготовка к первому чтению: в Раде активно ищут голоса
Завтра в Раде планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Как сообщают нардепы, голоса в поддержку документа активно ищут.
Зеленский подписал закон который упрощает ввоз в Украину РЭБ и деталей для бронежилетов
Зеленский подписал законы, освобождающие от НДС и ввозной пошлины ввоз в Украину радиолокационных комплексов, средств РЭБ, и элементов для бронежилетов.
Ермак и Милей обсудили украинско-аргентинские договоренности
Андрей Ермак обсудил с Кариной Милей реализацию украинско-аргентинских договоренностей и запланированные взаимные визиты. Они также обсудили украинскую формулу мира и потенциальный саммит Украина-Латинская Америка.
Желание нападать - это национальная идея современной россии: Подоляк объяснил, почему нельзя договариваться с рф
Подоляк также подчеркнул, что проблема россии не только в условном "путине" или "федеральной пропаганде", но и в том, что в российском обществе тотально доминирует желание убивать.
В Приднестровье заявили о перестрелке на границе с Украиной: что известно
Непризнанное Приднестровье сообщило о перестрелке на границе, а также побеге двух человек на территорию Украины.
Ученые обнаружили магнитную оболочку вокруг Юпитера: доказательства получены на основе данных "Вояджера-2", который посетил Юпитер 45 лет назад
Благодаря повторному анализу данных зонда "Вояджер-2", китайские исследователи обнаружили магнитные потоки вблизи Юпитера - это открытие важно для изучения процессов и структур вокруг газового гиганта. Предполагается, что магнитослойные потоки могут присутствовать на других планетах Солнечной системы.
Заседание Комитета нацбезопасности по рассмотрению законопроекта о мобилизации снова перенесено - нардеп
Комитет по вопросам национальной безопасности Украины перенес рассмотрение законопроекта о мобилизации на 11 января.
Индия готова отказаться от российской нефти - Reuters
Индия сокращает закупки российской нефти, рассматривает возможность замены нефтью из Саудовской Аравии из-за проблем с оплатой и менее привлекательных скидок.
Спасатели эвакуировали из Авдеевки еще двух гражданских
Украинские спасатели эвакуировали супругов и их кота из Авдеевки и перевезли их в безопасное место.