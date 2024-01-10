Днепропетровщина: россияне били ракетами и дронами-камикадзе

К вечеру 10 января военные из ПвК "Восток" уничтожили российскую ракету в небе над Синельковским районом Днепропетровской области. Кроме того, в течение дня оккупанты атаковали область еще и дронами-камикадзе и артиллерией. Громко было на Никопольщине. О ситуации в регионе рассказал глава местной ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

К вечеру в Синельниковском районе работала ПВО. Военные из ПвК "Восток" уничтожили ракету. - сообщил Лысак.

Детали

По данным главы ОВА также взрыв прогремел в Кривом Роге. Там обошлось без погибших и раненых.

Кроме того, трижды в течение среды захватчики из рф били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району. Атаковали никопольцев и несколько российских дронов-камикадзе.

В частности, по данным Лысака громко было в райцентре, Покровской сельской и Марганецкой громадах.

Из-за этих атак пострадали два человека: 56-летний мужчина и 39-летняя женщина. Медики предоставят им лечение амбулаторно.

Повреждены админздание и авто.

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Напомним

Российские военные во вторник вечером атаковали Никополь ударным БПЛА. Есть повреждения, в частности, линии электропередач. Ночью оккупанты также обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Марганецкой громады