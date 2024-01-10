Дніпропетровщина: росіяни атакували дроном Нікополь, пошкоджена ЛЕП

Російські військові у вівторок ввечері атакували Нікополь ударним БПЛА. Є пошкодження, зокрема, лінії електропередач. Вночі окупанти також обстріляли з важкої артилерії селище Марганецької громади. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Вчора ввечері агресор атакував Нікополь дроном-камікадзе. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач - написав Лисак у Telegram.

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Крім того, вночі одне з сіл Марганецької громади окупанти обстріляли з важкої артилерії.

Загиблих і постраждалих немає, вказав Лисак.

На інших територіях Дніпропетровщини було тихо. Без ворожих ударів.

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