Дніпропетровщина: росіяни атакували дроном Нікополь, пошкоджена ЛЕП
Київ • УНН
Російські війська завдали удару з безпілотника по Нікополю, пошкодивши інфраструктуру.
Російські військові у вівторок ввечері атакували Нікополь ударним БПЛА. Є пошкодження, зокрема, лінії електропередач. Вночі окупанти також обстріляли з важкої артилерії селище Марганецької громади. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Вчора ввечері агресор атакував Нікополь дроном-камікадзе. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач
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Крім того, вночі одне з сіл Марганецької громади окупанти обстріляли з важкої артилерії.
Загиблих і постраждалих немає, вказав Лисак.
На інших територіях Дніпропетровщини було тихо. Без ворожих ударів.
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