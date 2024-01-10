Днепропетровщина: россияне атаковали дроном Никополь, повреждена ЛЭП
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар с беспилотника по Никополю, повредив инфраструктуру.
Российские военные во вторник вечером атаковали Никополь ударным БПЛА. Есть повреждения, в частности, линии электропередач. Ночью оккупанты также обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Марганецкой громады. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Вчера вечером агрессор атаковал Никополь дроном-камикадзе. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач
Детали
Кроме того, ночью одно из сел Марганецкой громады оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии.
Погибших и пострадавших нет, указал Лысак.
На других территориях Днепропетровщины было тихо. Без вражеских ударов.
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