Авария на эскалаторе в метро Рима: среди пострадавших есть украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Во время инцидента с поломкой эскалатора на одной из центральных станций метро Рима, произошедшего во вторник, 23 октября, пострадали и граждане Украины. Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"Пострадавшие в метро в Риме граждане Украины госпитализированы в одной из местных клиник. Полученные травмы не представляют угрозы жизни пострадавших украинцев", - сообщил он.
Консул, по его словам, поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники.
"По предварительной информации, их четверо", - уточнил собеседник, отвечая на вопрос о количестве пострадавших.
Как сообщал УНН, накануне власти Рима сообщили, что болельщики прыгали на эскалаторе перед его обрушением.
Отметим, что после инцидента в римские больницы были доставлены почти два десятка людей.