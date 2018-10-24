Аварія на ескалаторі у метро Рима: серед постраждалих є українці

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Під час інциденту з поломкою ескалатора на одній з центральних станцій метро Рима, що стався у вівторок, 23 жовтня, постраждали і громадяни України. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.