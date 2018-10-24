Аварія на ескалаторі у метро Рима: серед постраждалих є українці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Під час інциденту з поломкою ескалатора на одній з центральних станцій метро Рима, що стався у вівторок, 23 жовтня, постраждали і громадяни України. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
"Постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців", - повідомив він.
Консул, з його слів, підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки.
"За попередньою інформацією, їх четверо", - уточнив співрозмовник, відповідаючи на питання про кількість постраждалих.
Як повідомляв УНН, напередодні влада Риму повідомила, що вболівальники стрибали на ескалаторі перед його обваленням.
Зазначимо, що після інциденту в римські лікарні були доставлені майже два десятки людей.