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Аварія на ескалаторі у метро Рима: серед постраждалих є українці

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Під час інциденту з поломкою ескалатора на одній з центральних станцій метро Рима, що стався у вівторок, 23 жовтня, постраждали і громадяни України. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.

"Постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців", - повідомив він.

Консул, з його слів, підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки.

"За попередньою інформацією, їх четверо", - уточнив співрозмовник, відповідаючи на питання про кількість постраждалих.

Як повідомляв УНН, напередодні влада Риму повідомила, що вболівальники стрибали на ескалаторі перед його обваленням.

Зазначимо, що після інциденту в римські лікарні були доставлені майже два десятки людей.

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