Авария на АЭС "Фукусима-1" будет стоить дороже, чем прогнозировало японское правительство

В декабря 2016 года министерство экономики и промышленности Японии разделило расходы на ликвидацию аварии на АЭС три части: расходы на ликвидацию загрязнения - 6 трлн иен (54,1 млн долл.), расходы на демонтаж реакторов и компенсации населению - по 8 трлн иен (72 млн долл.) соответственно.

Тогда как по оценкам аналитического Центра изучения экономики, расходы по данным показателям составят 30 трлн иен (270 млн долл.), 11-32 трлн иен (99-288 млн) и 8 трлн иен (72 млн долл).

По мнению исследователей института, правительству Японии придется пересмотреть политику в сфере ядерной энергии.

Напомним, что 11 марта 2011 года, в результате сильнейшего за время наблюдения в Японии землетрясения, произошла авария на атомной электростанции Фукусима - 1, сопровождавшаяся утечкой радиоактивных веществ в Тихий океан.

Как сообщал УНН, 11 марта японский модельер и дизайнер Токадо Кензо высказал пожелание , чтобы такая ужасная авария больше никогда не случилось ни в одной другой стране.