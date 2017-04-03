Авария на АЭС "Фукусима-1" будет стоить дороже, чем прогнозировало японское правительство

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40841 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102440 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156820 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116593 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116558 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112572 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104264 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107072 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103568 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Авария на АЭС "Фукусима-1" будет стоить дороже, чем прогнозировало японское правительство

Авария на АЭС "Фукусима-1" будет стоить дороже, чем прогнозировало японское правительство

Киев  •  УНН

 • 9824 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. По прогнозам японского аналитического Центра изучения экономики, расходы страны на ликвидацию последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" могут составить 50-70 млрд иен (450,5 - 631 млн долл. США), что намного превышает прошлогодний прогноз министерства экономики и промышленности Японии в 22 трлн иен (198 млн долл. США), передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

 

В декабря 2016 года министерство экономики и промышленности Японии разделило расходы на ликвидацию аварии на АЭС три части: расходы на ликвидацию загрязнения - 6 трлн иен (54,1 млн долл.), расходы на демонтаж реакторов и компенсации населению - по 8 трлн иен (72 млн долл.) соответственно.

Тогда как по оценкам аналитического Центра изучения экономики, расходы по данным показателям составят 30 трлн иен (270 млн долл.), 11-32 трлн иен (99-288 млн) и 8 трлн иен (72 млн долл).

По мнению исследователей института, правительству Японии придется пересмотреть политику в сфере ядерной энергии.

Напомним, что 11 марта 2011 года, в результате сильнейшего за время наблюдения в Японии землетрясения, произошла авария на атомной электростанции Фукусима - 1, сопровождавшаяся утечкой радиоактивных веществ в Тихий океан.

Как сообщал УНН, 11 марта японский модельер и дизайнер Токадо Кензо высказал пожелание , чтобы такая ужасная авария больше никогда не случилось ни в одной другой стране.

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