Аварія на АЕС "Фукусіма-1" коштуватиме дорожче прогнозу японського уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. За прогнозами японського аналітичного Центру вивчення економіки, витрати країни на ліквідацію наслідків аварії на АЕС "Фукусіма-1" можуть скласти 50-70 млрд єн (450,5 - 631 млн дол.), що набагато перевищує торішній прогноз міністерства економіки і промисловості Японії в 22 трлн єн (198 млн дол.), передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
У грудні 2016 року міністерство економіки і промисловості Японії розділило витрати на ліквідацію аварії на АЕС три частини: витрати на ліквідацію забруднення - 6 трлн єн (54, 1 млн дол.), витрати на демонтаж реакторів і компенсації населенню - по 8 трлн єн (72 млн дол.) відповідно.
Тоді як за оцінками аналітичного Центру вивчення економіки, витрати за даними показниками складуть 30 трлн єн (270 млн дол.), 11-32 трлн єн (99-288 млн дол) і 8 трлн ієн (72 млн дол).
На думку дослідників інституту, уряду Японії доведеться переглянути політику у сфері ядерної енергії.
Нагадаємо, що 11 березня 2011 року, внаслідок найсильнішого за час спостереження в Японії землетрусу, сталася аварія на атомній електростанції Фукусіма - 1, що супроводжувалася витоком радіоактивних речовин в Тихий океан.
Як повідомляв УНН, 11 березня японський модельєр і дизайнер Токада Кензо висловив побажання, щоб така жахлива аварія більше ніколи не сталась в жодній іншій країні.