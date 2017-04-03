Аварія на АЕС "Фукусіма-1" коштуватиме дорожче прогнозу японського уряду

У грудні 2016 року міністерство економіки і промисловості Японії розділило витрати на ліквідацію аварії на АЕС три частини: витрати на ліквідацію забруднення - 6 трлн єн (54, 1 млн дол.), витрати на демонтаж реакторів і компенсації населенню - по 8 трлн єн (72 млн дол.) відповідно.

Тоді як за оцінками аналітичного Центру вивчення економіки, витрати за даними показниками складуть 30 трлн єн (270 млн дол.), 11-32 трлн єн (99-288 млн дол) і 8 трлн ієн (72 млн дол).

На думку дослідників інституту, уряду Японії доведеться переглянути політику у сфері ядерної енергії.

Нагадаємо, що 11 березня 2011 року, внаслідок найсильнішого за час спостереження в Японії землетрусу, сталася аварія на атомній електростанції Фукусіма - 1, що супроводжувалася витоком радіоактивних речовин в Тихий океан.

Як повідомляв УНН, 11 березня японський модельєр і дизайнер Токада Кензо висловив побажання, щоб така жахлива аварія більше ніколи не сталась в жодній іншій країні.