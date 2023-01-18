Авария вертолета в Броварах еще раз показывает, какую огромную цену Украина платит в этой войне - канцлер Шольц
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования в отношении пострадавших и погибших в результате авиакатастрофы в Броварах. Об этом он написал в своем Твиттере, передает УНН.
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«Авария вертолета в Броварах еще раз показывает, какую огромную цену Украина платит в этой войне. Наши мысли с семьями погибших и раненых в этот печальный день и Президентом Зеленским, который сегодня потерял министра внутренних дел», – написал Шольц.
Напомним,
Руководство ЕС, послы США и Великобритании, а также президенты европейских стран, в частности Польши и Франции, выразили свои соболезнования по поводу утренней трагедии в Броварах.