Авария вертолета в Броварах еще раз показывает, какую огромную цену Украина платит в этой войне - канцлер Шольц

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«Авария вертолета в Броварах еще раз показывает, какую огромную цену Украина платит в этой войне. Наши мысли с семьями погибших и раненых в этот печальный день и Президентом Зеленским, который сегодня потерял министра внутренних дел», – написал Шольц.

Напомним,

Руководство ЕС, послы США и Великобритании, а также президенты европейских стран, в частности Польши и Франции, выразили свои соболезнования по поводу утренней трагедии в Броварах.