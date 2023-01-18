Аварія гелікоптера в Броварах ще раз показує, яку величезну ціну Україна платить у цій війні – канцлер Шольц
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив співчуття щодо постраждалих та загиблих внаслідок авіакатастрофи в Броварах. Про це він написав у своєму Твіттері, передає УНН.
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«Аварія гелікоптера в Броварах ще раз показує, яку величезну ціну Україна платить у цій війні. Наші думки з родинами загиблих і поранених у цей сумний день та Президентом Зеленським, який сьогодні втратив міністра внутрішніх справ», – написав Шольц.
Нагадаємо
Керівництво ЄС, посли США та Великої Британії, а також президенти європейських країн, зокрема Польщі та Франції, висловили свої співчуття щодо ранкової трагедії у Броварах.