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ЄС, США та Велика Британія висловлюють співчуття через трагедію в Броварах

Київ • УНН

 • 558838 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Керівництво ЄС, посли США та Великої Британії, а також президенти європейських країн, зокрема Польщі та Франції, висловили свої співчуття щодо ранкової трагедії у Броварах. Про це вони написали у Твіттері, передає УНН.

ЄС, США та Велика Британія висловлюють співчуття через трагедію в Броварах

Деталі

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала, що «трагедія вражає серце охопленої війною України. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих, Президенту Зеленському і всій країні щодо аварії вертольота в Броварах. Сумуємо разом з вами».

Свої співчуття висловив і глава Євроради Шарль Мішель.

«Ми приєднуємося до України у скорботі щодо трагічної аварії гелікоптера в Броварах. Міністр Денис Монастирський був великим другом ЄС. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих, Президенту Зеленському, премʼєр-міністру Денису Шмигалю та народу України», – написав Мішель.

Вражена трагедією в Броварах і посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Вражена і засмучена жахливою новиною з Броварів. Мої глибокі співчуття близьким міністра Монастирського, першого заступника Єніна, а також усім загиблим і постраждалим у цій ранковій катастрофі. Наші серця з громадою Броварів та нашими друзями і партнерами в МВС України», – написала Брінк.

Особисто знала Монастирського та його заступника Єніна посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вона зазначила, що «вражена трагічною загибеллю керівництва МВС України, а також мирних жителів в результаті аварії гелікоптера в Броварах. Я добре знала і міністра Монастирського, і його першого заступника Єніна. Мої щирі співчуття їхнім родинам і нашим партнерам з українського уряду з приводу цієї втрати».

Також свої співчуття висловили і президенти європейських країн.

«З глибоким сумом я сприйняв інформацію про катастрофу гелікоптера в Броварах під Києвом, у результаті якої загинули кілька людей, у тому числі й високопосадовці МВС України. Мої думки з родинами та близькими жертв», – написав президент Польщі Анджей Дуда.

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що його країна висловлює співчуття щодо трагедії.

«Засмучений трагічною загибеллю міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. З думкою про всіх постраждалих у цій жахливій події, яка сталася біля дитячого садка, про дітей та родини. Франція висловлює співчуття українським друзям», – написав Макрон.

Доповнення

18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу. Наразі відомо про 16 загиблих, 3 з них - діти.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Говорячи про обставини трагедії, в ОП вказали, що керівництво МВС мало б відправитися на гвинтокрилі у відрядження в одну з “гарячих” точок, де ведуться бойові дії.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.

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