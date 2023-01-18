ЕС, США и Великобритания выражают соболезнования из-за трагедии в Броварах

Детали

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что «трагедия поражает сердце охваченной войной Украины. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, Президенту Зеленскому и всей стране в связи с крушением вертолета в Броварах. Скорбим вместе с вами».

Свои соболезнования выразил и глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы присоединяемся к Украине в скорби по поводу трагической аварии вертолета в Броварах. Министр Денис Монастырский был большим другом ЕС. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, Президенту Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и народу Украины», – написал Мишель.

Потрясена трагедией в Броварах и посол США в Украине Бриджит Бринк.

«Потрясена и опечалена ужасной новостью из Броваров. Мои глубокие соболезнования близким министра Монастырского, первого заместителя Енина, а также всем погибшим и пострадавшим в этой утренней катастрофе. Наши сердца с общиной Броваров и нашими друзьями и партнерами в МВД Украины», – написала Бринк.

Лично знала Монастырского и его заместителя Енина посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Она отметила, что «потрясена трагической гибелью руководства МВД Украины, а также мирных жителей в результате крушения вертолета в Броварах»: «Я хорошо знала и министра Монастырского, и его первого заместителя Енина. Мои искренние соболезнования их семьям и нашим партнерам из украинского правительства по поводу этой утраты».

Также свои соболезнования выразили и президенты европейских стран.

«С глубокой скорбью я воспринял информацию о катастрофе вертолета в Броварах под Киевом, в результате которой погибли несколько человек, в том числе и высокопоставленные чиновники МВД Украины. Мои мысли с семьями и близкими жертв», – написал президент Польши Анджей Дуда.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что его страна выражает соболезнования по поводу трагедии.

«Опечален трагической гибелью министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. С мыслью обо всех пострадавших в этом ужасном событии, которое произошло возле детского сада, о детях и семьях. Франция выражает соболезнования украинским друзьям», – написал Макрон.

Дополнение

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. Известно о 16 погибших, 3 из них - дети.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство МВД должно было бы отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия.

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