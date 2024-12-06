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Аварийно-спасательные работы в Запорожье завершены: 10 погибших, 24 пострадавших

Аварийно-спасательные работы в Запорожье завершены: 10 погибших, 24 пострадавших

Киев  •  УНН

 • 3882 просмотра

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В результате авиаудара в Запорожье погибли 10 человек, 8 из которых находились в автомобилях. Пострадали 24 человека, в том числе трое детей в возрасте 4 месяцев, 4 и 11 лет.

В Запорожье завершены аварийно-спасательные работы. Об этом сообщает МВД Украины, передает УНН.

Детали

По последним данным, количество пострадавших возросло до 24 человек, среди них трое детей, а именно в возрасте четыре месяца, 4 и 11 лет.

К сожалению, в результате удара погибли 10 человек, 8 из которых находились в автомобилях в момент трагедии.

На месте работали спасатели, чтобы обеспечить помощь пострадавшим и ликвидировать последствия авиаудара.

Уже 20 человек пострадали от атаки рф на Запорожье: среди них 4-месячный ребенок6 дек. 2024, 19:21 • 11813 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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