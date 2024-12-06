Уже 20 человек пострадали от атаки рф на Запорожье: среди них 4-месячный ребенок

В результате удара российских войск по Запорожью пострадало уже 20 человек, 9 погибли. Среди пострадавших - четырехмесячная девочка. Об этом сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Четырехмесячная девочка среди пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. По состоянию на 21.00 уже 20 раненых и девять погибших