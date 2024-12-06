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Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
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Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

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Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
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Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

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Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
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Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

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Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
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Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

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рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
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рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

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В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

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НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уже 20 человек пострадали от атаки рф на Запорожье: среди них 4-месячный ребенок

Уже 20 человек пострадали от атаки рф на Запорожье: среди них 4-месячный ребенок

Киев  •  УНН

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В результате вражеского обстрела Запорожья пострадали 20 человек, 9 погибли. Среди раненых - четырехмесячная девочка.

В результате удара российских войск по Запорожью пострадало уже 20 человек, 9 погибли. Среди пострадавших - четырехмесячная девочка. Об этом сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Четырехмесячная девочка среди пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. По состоянию на 21.00 уже 20 раненых и девять погибших

- написал Федоров.

Количество жертв ударов рф по Запорожью и Кривому Рогу возросло: Зеленский показал масштабы разрушений6 дек. 2024, 18:23 • 7092 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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