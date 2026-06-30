Аварийные отключения света ввели в Сумской области из-за атак рф и жары

В Сумской области на фоне атак рф и жары ввели аварийные отключения, сообщили во вторник в Сумыоблэнерго, пишет УНН.

По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины в 11:12 введены графики аварийных отключений для 1-10 очередей потребителей - сообщили в Сумыоблэнерго.

Причиной называют повреждение энергосистемы вследствие атак армии рф и повышение температуры воздуха, что способствует увеличению нагрузки на сети.

Напомним

В Украине в ряде областей 29 июня были аварийные отключения электроэнергии. 30 июня будут графики отключений.

В Украине начались аварийные отключения света на фоне сильной жары