Аварийные отключения света ввели в Сумской области из-за атак рф и жары
Киев • УНН
В Сумской области с 11:12 введены графики аварийных отключений для 1-10 очередей потребителей. Причиной стали повреждения энергосистемы из-за атак армии рф и повышение температуры воздуха.
В Сумской области на фоне атак рф и жары ввели аварийные отключения, сообщили во вторник в Сумыоблэнерго, пишет УНН.
По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины в 11:12 введены графики аварийных отключений для 1-10 очередей потребителей
Причиной называют повреждение энергосистемы вследствие атак армии рф и повышение температуры воздуха, что способствует увеличению нагрузки на сети.
Напомним
В Украине в ряде областей 29 июня были аварийные отключения электроэнергии. 30 июня будут графики отключений.
В Украине начались аварийные отключения света на фоне сильной жары29.06.26, 14:06 • 3292 просмотра