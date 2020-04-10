Аваков сообщил, когда может завершиться карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не называет точную дату завершения карантина, но уточнил, что правительство работает над тем, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля, в несколько этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, затем для старших во второй половине мая. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
"Эпидемия в Украине ещё не на пике... даст Бог – обойдёмся может и без выраженных пиков... но ещё впереди много новых заболевших и увы трагических случаев. Теперь сверлящий всех вопрос – когда? Сколько еще сидеть в четырех стенах?... Я очень информированный по роду своей работы человек и даю вам честнй ответ – Когда? - я не знаю, никто не знает... Могу, тем не менее предположить – и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету", - написал Аваков.
С его слов, трудно предрекать ход эпидемии, "но мы в правительстве надеемся, и все делаем для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля". "В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших... во второй половине мая", - написал он.
"Поэтому, когда закончится карантин - решим, пройдя путь целиком – а не вывалимся посредине, потому что надоело", - добавил глава МВД.
По его словам, уже прейден очень сложный начальный период атаки вируса. "Девять дней назад я писал, что нас ждут важнейшие несколько дней, определяющих сценарий развития событий в Украине. Эти дни мы - все вместе - прошли... Лично у меня, как пишут в серьёзных чопорных газетах - появился осторожный оптимизм!" - добавил Аваков.
Он также отметил, что, как видно, кривая распространения вируса у нас на сегодня одна из самых приемлемых в Европе. "И не нужно говорить о том, что цифры статистики не объективны. Объективны. Количество тестирований на вирус наращивается. В напряг, но уже практически нет дефицита тестов по стране", - добавил министр.
Также он сообщил, что контрольный реестр МВС и Минздрава содержит десятки тысяч людей на контроле.
Напомним, Премьер Шмыгаль не исключил, что карантин в Украине продлят до мая. На данный момент он длится до 24 апреля.