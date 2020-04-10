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Аваков сообщил, когда может завершиться карантин

Аваков сообщил, когда может завершиться карантин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не называет точную дату завершения карантина, но уточнил, что правительство работает над тем, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля, в несколько этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, затем для старших во второй половине мая. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Эпидемия в Украине ещё не на пике... даст Бог – обойдёмся может и без выраженных пиков... но ещё впереди много новых заболевших и увы трагических случаев. Теперь сверлящий всех вопрос – когда? Сколько еще сидеть в четырех стенах?... Я очень информированный по роду своей работы человек и даю вам честнй ответ – Когда? - я не знаю, никто не знает... Могу, тем не менее предположить – и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету", - написал Аваков.

С его слов, трудно предрекать ход эпидемии, "но мы в правительстве надеемся, и все делаем для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля". "В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших... во второй половине мая", - написал он.

"Поэтому, когда закончится карантин - решим, пройдя путь целиком – а не вывалимся посредине, потому что надоело", - добавил глава МВД.

По его словам, уже прейден очень сложный начальный период атаки вируса. "Девять дней назад я писал, что нас ждут важнейшие несколько дней, определяющих сценарий развития событий в Украине. Эти дни мы - все вместе - прошли... Лично у меня, как пишут в серьёзных чопорных газетах - появился осторожный оптимизм!" - добавил Аваков.

Он также отметил, что, как видно, кривая распространения вируса у нас на сегодня одна из самых приемлемых в Европе. "И не нужно говорить о том, что цифры статистики не объективны. Объективны. Количество тестирований на вирус наращивается. В напряг, но уже практически нет дефицита тестов по стране", - добавил министр.

Также он сообщил, что контрольный реестр МВС и Минздрава содержит десятки тысяч людей на контроле.

Напомним, Премьер Шмыгаль не исключил, что карантин в Украине продлят до мая. На данный момент он длится до 24 апреля.

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