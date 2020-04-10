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Аваков повідомив, коли може завершитися карантин

Аваков повідомив, коли може завершитися карантин

Київ • УНН

 • 31344 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не називає точну дату завершення карантину, але уточнив, що уряд працює над тим, щоб перші кроки "перезапуску економіки" були б можливі в кінці квітня, у кілька етапів, послаблюючи карантин, спочатку для молоді, потім для старших в другій половині травня. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

"Епідемія в Україні ще не на піку... дасть Бог - обійдемося, може, і без виражених піків... але ще попереду багато нових хворих і, на жаль, трагічних випадків. Тепер свердлить всіх питання - коли? Скільки ще сидіти в чотирьох стінах?.. Я дуже інформована за родом своєї роботи людина і даю вам чесну відповідь - Коли? - я не знаю, ніхто не знає... Можу, проте припустити - і сподіватися, що країна почне повертатися до нормального життя в травні, а оговтається остаточно на цьому етапі, - до літа", - написав Аваков.

З його слів, важко передрікати хід епідемії, "але ми в уряді сподіваємося, і все робимо для того, щоб перші кроки "перезапуску економіки" були б можливі в кінці квітня". "У кілька етапів, послаблюючи карантин, спочатку для молоді, потім для старших... у другій половині травня", - написав він.

"Тому, коли закінчиться карантин - вирішимо, пройшовши шлях повністю - а не вивалимося посередині, тому що набридло", - додав голова МВС.

З його слів, вже пройдено дуже складний початковий період атаки вірусу. "Дев'ять днів тому я писав, що нас чекають найважливіші кілька днів, що визначають сценарій розвитку подій в Україні. Ці дні ми - все разом - пройшли... Особисто у мене, як пишуть в серйозних манірних газетах - з'явився обережний оптимізм!" - додав Аваков.

Він також зазначив, що, як видно, "крива поширення вірусу у нас на сьогодні одна з найбільш прийнятних в Європі". "І не потрібно говорити про те, що цифри статистики не об'єктивні. Об'єктивні. Кількість тестувань на вірус нарощується. В напряг, але вже практично немає дефіциту тестів по країні", - додав міністр.

Також він повідомив, що контрольний реєстр МВС і МОЗ містить десятки тисяч людей на контролі.

Нагадаємо, Прем'єр Шмигаль не виключив, що карантин в Україні продовжать до травня. Наразі він триває до 24 квітня.

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