Аваков повідомив, коли може завершитися карантин

"Епідемія в Україні ще не на піку... дасть Бог - обійдемося, може, і без виражених піків... але ще попереду багато нових хворих і, на жаль, трагічних випадків. Тепер свердлить всіх питання - коли? Скільки ще сидіти в чотирьох стінах?.. Я дуже інформована за родом своєї роботи людина і даю вам чесну відповідь - Коли? - я не знаю, ніхто не знає... Можу, проте припустити - і сподіватися, що країна почне повертатися до нормального життя в травні, а оговтається остаточно на цьому етапі, - до літа", - написав Аваков.

З його слів, важко передрікати хід епідемії, "але ми в уряді сподіваємося, і все робимо для того, щоб перші кроки "перезапуску економіки" були б можливі в кінці квітня". "У кілька етапів, послаблюючи карантин, спочатку для молоді, потім для старших... у другій половині травня", - написав він.

"Тому, коли закінчиться карантин - вирішимо, пройшовши шлях повністю - а не вивалимося посередині, тому що набридло", - додав голова МВС.

З його слів, вже пройдено дуже складний початковий період атаки вірусу. "Дев'ять днів тому я писав, що нас чекають найважливіші кілька днів, що визначають сценарій розвитку подій в Україні. Ці дні ми - все разом - пройшли... Особисто у мене, як пишуть в серйозних манірних газетах - з'явився обережний оптимізм!" - додав Аваков.

Він також зазначив, що, як видно, "крива поширення вірусу у нас на сьогодні одна з найбільш прийнятних в Європі". "І не потрібно говорити про те, що цифри статистики не об'єктивні. Об'єктивні. Кількість тестувань на вірус нарощується. В напряг, але вже практично немає дефіциту тестів по країні", - додав міністр.

Також він повідомив, що контрольний реєстр МВС і МОЗ містить десятки тисяч людей на контролі.

Нагадаємо, Прем'єр Шмигаль не виключив, що карантин в Україні продовжать до травня. Наразі він триває до 24 квітня.