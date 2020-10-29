КИЕВ. 29 октября. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков подчеркнул необходимость открытия в Украине британского визового центра для ускоренной обработки заявок украинских граждан. Такой шаг будет свидетельствовать о серьезной настроенности Правительства Великобритании в этом вопросе. Об этом шла речь во время встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.