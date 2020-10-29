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Аваков подчеркнул необходимость открытия в Украине британского визового центра

Аваков подчеркнул необходимость открытия в Украине британского визового центра

Киев  •  УНН

 • 13677 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков подчеркнул необходимость открытия в Украине британского визового центра для ускоренной обработки заявок украинских граждан. Такой шаг будет свидетельствовать о серьезной настроенности Правительства Великобритании в этом вопросе. Об этом шла речь во время встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня, 29 октября, в МВД состоялась встреча министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. Стороны обсудили активизацию сотрудничества между Министерствами внутренних дел Украины и Великобритании, особенно в контексте недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что отношения между Украиной и Великобританией вышли на новый уровень.

"Сегодня мы обсуждаем дорожную карту реализации достигнутых договоренностей. В частности, МВД инициирует диалог между странами по упрощению визовых требований для граждан Украины и готово максимально идти навстречу британской стороне по вопросам анализа миграционных процедур и законодательства. С этой миссией в Украину прибудут соответствующие специалисты", - сказал Аваков.

Министр подчеркнул необходимость открытия в Украине британского визового центра для ускоренной обработки заявок украинских граждан. По его словам, такой шаг будет свидетельствовать о серьезной настроенности Правительства Великобритании в этом вопросе.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Мелинда Симмонс отметила, что приветствует активный диалог МВД двух стран.

"Сотрудничество между нашими странами отмечается не только оборонной и торговой составляющими, но и вопросами борьбы с преступностью и безопасности границ", - подчеркнула госпожа посол.

Как ранее сообщал УНН еще в феврале текущего года украинская сторона сообщила, что начала официальные переговоры с Великобританией по новому базовому соглашению, ключевыми элементами которой являются стратегическое партнерство и визовый диалог.

Напомним, Украина пока делает первые шаги к получению безвизового режима с Великобританией.

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