Аваков підкреслив необхідність відкриття в Україні британського візового центру
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підкреслив необхідність відкриття в Україні британського візового центру для пришвидшеної обробки заявок українських громадян. Такий крок свідчитиме про серйозну налаштованість Уряду Великої Британії у цьому питанні. Про це йшлося під час зустрічі з послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
“Сьогодні, 29 жовтня, у МВС відбулась зустріч міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з Надзвичайним та Повноважним Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс. Сторони обговорили активізацію співробітництва між Міністерствами внутрішніх справ України та Великої Британії, особливо в контексті нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона”, — сказано у повідомленні.
Міністр зазначив, що відносини між Україною та Великою Британією вийшли на новий рівень.
“Сьогодні ми обговорюємо дорожню карту реалізації досягнутих домовленостей. Зокрема, МВС ініціює діалог між країнами щодо спрощення візових вимог для громадян України і готове максимально йти назустріч британській стороні з питань аналізу міграційних процедур та законодавства. З цією місією до України прибудуть відповідні фахівці”, — сказав Аваков.
Міністр підкреслив необхідність відкриття в Україні британського візового центру для пришвидшеної обробки заявок українських громадян. За його словами, такий крок свідчитиме про серйозну налаштованість Уряду Великої Британії у цьому питанні.
Надзвичайний та Повноважний Посол Мелінда Сіммонс зазначила, що вітає активний діалог МВС двох країн.
“Співробітництво між нашими країнами відзначається не лише оборонною та торгівельною складовими, але й питаннями боротьби зі злочинністю та безпеки кордонів”, — підкреслила пані посол.
Як раніше повідомляв УНН, ще у лютому поточного року українська сторона повідомила, що розпочала офіційні переговори з Великою Британією щодо нової базової угоди, ключовими елементами якої є стратегічне партнерство і візовий діалог.
Нагадаємо, Україна наразі робить перші кроки до отримання безвізового режиму з Великою Британією.