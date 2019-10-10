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Аваков находится на испытательном сроке — Зеленский

Киев • УНН

 • 12207 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков, как и все остальные министры и правоохранители, находятся на испытательном сроке. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент УНН.

Аваков находится на испытательном сроке — Зеленский

"Я ничего ему (Авакову - ред.) не обязан и не должен. Скажем честно, есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в министерстве внутренних дел. Новый человек в Национальной полиции, насколько я знаю. Точно новый человек в пограничниках, я об этом договаривался с министром внутренних дел и с нашим Кабмином говорил. Потом у нас Национальная гвардия обновленная... Там очень много новых людей, поэтому есть испытательный срок. Я всем министрам и правоохранителям сказал откровенно, реальные дела, действующие дела - принесите нам до конца года. Не будет – мы всех уволим", - сказал Зеленский.

Напомним, из предыдущего состава Кабмина в новом правительстве остались Оксана Маркарова и Арсен Аваков.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснял, почему Авакова оставили в новом правительстве.

"Почему решение было принято его (Авакова - ред.) сейчас оставить. С одного рассуждения - главного - в стране война. И в условиях войны человек, который отвечает за самый безопасностный блок в правительстве, учитывая, что правительство довольно молодое..., учитывая, что господин Аваков принимал участие в обеспечении проведения честных выборов... По совокупности всех этих плюсов в минусов команда приняла решение оставить господина Авакова в составе правительства", - рассказывал Гончарук.

В свою очередь, министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказывал, что Зеленский оставил Арсена Авакова в должности министра внутренних дел из-за его компетентностей, которые тот проявил во время процесса реализации реформы полиции.

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