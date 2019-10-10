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Аваков перебуває на випробувальному терміні – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, як і всі інші міністри та правоохоронці, перебувають на випробувальному терміні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста під час прес-марафону у Києві, передає кореспондент УНН.

Аваков перебуває на випробувальному терміні – Зеленський

"Я нічого йому (Авакову – ред.) не винен і не повинен. Скажімо чесно, є випробувальний термін. Ми хочемо побачити нові обличчя в міністерстві внутрішніх справ. Нова людина в Національній поліції, наскільки я знаю. Точно нова людина в прикордонниках, я про це домовлявся з міністром внутрішніх справ і з нашим Кабміном говорив. Потім у нас Національна гвардія оновлена… Там дуже багато нових людей, тому є випробувальний термін. Я всім міністрам та правоохоронцям сказав відверто, реальні справи, діючі справи – принесіть нам до кінця року. Не буде – ми всіх звільнимо", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, з попереднього складу Кабміну в новому уряді залишилися Оксана Маркарова та Арсен Аваков.

Раніше Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пояснював, чому Авакова залишили у новому уряді.

"Чому рішення було прийняте його (Авакова – ред.) зараз залишити. З одного міркування – найголовнішого – у країні війна. І в умовах війни людина, яка відповідає за найбільший безпековий блок в уряді, враховуючи що уряд досить молодий…, враховуючи, що пан Аваков брав участь в забезпеченні проведення чесних виборів… За сукупністю всіх цих плюсів у мінусів команда прийняла рішення залишити пана Авакова у складі уряду", - розповідав Гончарук.

У свою чергу, міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповідав, що Зеленський залишив Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ через його компетентності, які той проявив під час процесу реалізації реформи поліції.

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