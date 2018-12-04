Аваков назвал Одессу криминальной столицей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Одесса в последние месяцы превращается в "криминальную столицу" и пообещал масштабные проверки с привлечением специалистов из других регионов. Об этом министр заявил сегодня во время совещания правоохранителей в Одессе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Действительно ли Одесса превратилась за последние месяцы в столицу криминального мира? Почему получилось так, что профессиональные рейдеры-активисты стали атрибутом деловой и политической жизни Одессы? Это главный вопрос, который следует из того, что мы видим на улицах. И почему это так - вопрос к местной деловой и управленческой элите. Монополия на силу принадлежит только государству, ни один парень с битой не может определять степень правосудия. Мы к этому двигаться", - сказал Аваков.
В контексте этого он анонсировал проведение в регионе ряда проверок.
"Будет проверка экономического сектора с привлечением специалистов из других областей, чтобы попытаться отстраниться от потенциальных рисков попытки договориться с правоохранителями. На улицах будут дополнительно задействованы патрули Нацгвардии", - отметил Аваков.
Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня на совещании правоохранителей в Одессе заявил, что в Одесской области до сих пор не покончено с сепаратистскими настроениями и группировками.