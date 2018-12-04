Аваков назвав Одесу кримінальною столицею

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Одеса за останні місяці перетворюється у “кримінальну столицю” і пообіцяв масштабні перевірки із залученням фахівців з інших регіонів. Про це міністр заявив сьогодні під час наради правоохоронців в Одесі, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС.