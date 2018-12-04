Аваков назвав Одесу кримінальною столицею
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Одеса за останні місяці перетворюється у “кримінальну столицю” і пообіцяв масштабні перевірки із залученням фахівців з інших регіонів. Про це міністр заявив сьогодні під час наради правоохоронців в Одесі, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС.
“Чи дійсно Одеса перетворилася за останні місяці на столицю кримінального світу? Чому вийшло так, що професійні рейдери-активісти стали атрибутом ділового та політичного життя Одеси? Це головне питання, яке випливає з того, що ми бачимо на вулицях. І чому це так — питання до місцевої ділової та управлінської еліти. Монополія на силу належить лише державі, жоден хлопець з битою не може визначати міру правосуддя. Ми маємо до цього рухатися”, — сказав Аваков.
У контексті цього він анонсував проведення у регіоні ряду перевірок.
“Буде перевірка економічного сектору із залученням спеціалістів з інших областей, щоб спробувати відсторонитися від потенційних ризиків намагання домовитися з правоохоронцями. На вулицях будуть додатково задіяні патрулі Нацгвардії”, — зазначив Аваков.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні на нараді правоохоронців в Одесі заявив, що в Одеській області досі не покінчено з сепаратистськими настроями та угрупованнями.