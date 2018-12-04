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В Одеській області не покінчено з сепаратистськими настроями й угрупованнями - Луценко

Київ • УНН

 • 8402 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Одеській області досі не покінчено з сепаратистськими настроями та угрупованнями. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час наради з керівниками правоохоронних органів в Одесі, передає УНН.

В Одеській області не покінчено з сепаратистськими настроями й угрупованнями - Луценко

"В Одеській області дійсно не покінчено з сепаратистськими настроями і сепаратистськими угрупованнями", - сказав він.

Зокрема, за словами Луценка, в низці районів області відкрито ведуть в різних формах антиукраїнську пропаганду. Щоправда, уточнив він, такі дії не підпадають ознаки кримінальних правопорушень за статтями 110 і 111 Кримінального кодексу, але по суті несуть інформаційну підтримку країни-агресора.

Як повідомляв УНН, за період від початку воєнного стану  на територію України не пропустили 680 громадян Російської Федерації.

Українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.

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