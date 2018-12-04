В Одесской области не покончено с сепаратистскими настоями и группировками - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Одесской области до сих пор не покончено с сепаратистскими настроениями и группировками. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время совещания с руководителями правоохранительных органов в Одессе, передает УНН.
"В Одесской области действительно не покончено с сепаратистскими настроениями и сепаратистскими группировками", - сказал он.
В частности, по словам Луценко, в ряде районов области открыто ведут в разных формах антиукраинскую пропаганду. Правда, уточнил он, такие действия не подпадают признаки уголовных преступлений по статьям 110 и 111 Уголовного кодекса, но по сути несут информационную поддержку страны-агрессора.
Как сообщал УНН, за период с начала военного положения на территорию Украины не пропустили 680 граждан Российской Федерации.
Украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко подписал закон о военном положении