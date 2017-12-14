Аваков: Нацгвардия должна быть готова взять под контроль ситуацию в ОРДЛО

"Нацгвардия, как и другие правоохранительные органы, всегда будут вне политики. Ее задача охранять права и свободы граждан, обеспечивать общественный порядок и пресекать незаконную деятельность. Они также должны быть готовы взять под контроль ситуацию на временно оккупированных территориях в рамках мирного плана по деоккупации", - заявил А.Аваков.

Министр подчеркнул, что приоритетом для министерства остается развитие всех органов системы МВД.

"Нашим приоритетом остается развитие Нацгвардии - материально-техническая и профессиональная. Большое количество проектов направлено ​​именно на это", - отметил он.

А.Аваков напомнил, что в госбюджете на следующий год заложили средства не только на денежное обеспечение. "В следующем году мы должны дать еще около тысячи квартир, чтобы за три-четыре года вывести очередь на ноль", - сказал он.

Первый заместитель министра Сергей Яровой подчеркнул, что силами НГУ обеспечили безопасность около 80 тысяч мероприятий. Однако, первый заместитель министра добавил, что проблемы существуют и не нужно на них закрывать глаза, необходимо учиться на каждой ошибке.

"У нас есть некоторые проблемы и просчеты. И мы должны учитывать каждую ошибку и учиться на них. Надо принимать решение оперативно, на местах и ​​не бояться брать на себя ответственность. А также руководитель должен взаимодействовать со своими подчиненными, чтобы обеспечивать порядок не только на улице, но и в коллективе", - сказал он.

Напомним, на следующей неделе ВР планирует рассмотреть закон о деоккупации.